Через те, що у багатьох європейських країнах виявляють коронавірус у норок, в Україні посилять контроль за ситуацією.

Відповідне доручення дала глава Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.

– Звертаюся до всіх: не йдеться про масові вбивства тварин, закриття ферм чи корупційні перевірки. Ніхто не створюватиме проблеми там, де їх нема. Але держава повинна контролювати ситуацію, – пояснила вона.

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За словами Магалецької, найближчим часом відбудеться нарада з представниками профільних асоціацій та бізнесу з питань посилення контролю. Також планують організувати активний моніторинг щодо можливої захворюваності тварин на фермах.

Вже за його результатами вдаватимуться до подальших кроків, щоб мінімізувати ризик поширення захворювання.

Коронавірус у норок

Однією з перших про коронавірус у норок повідомила Данія. Після виявлення випадків зараження влада країни вирішила знищити всіх тварин, оскільки мутований вірус міг поширюватися на людей.

Норок, яких вбили, не поховали належним чином. Тепер тіла тварин підіймаються з-під землі на поверхню.