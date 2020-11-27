Рішення про запровадження в Україні локдауну ухвалюватимуть після третього тижня від моменту запровадження карантину вихідного дня. Йдеться про 28-29 листопада.
Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко зазначив, що перед запровадженням обмежень вислухають думку місцевої влади.
– Ми зрозуміємо, чи потрібен локдаун, після того, як пройдемо треті вихідні на карантині вихідного дня. Тоді будемо ухвалювати відповідні рішення.
Це рішення буде базуватися на темпах зростання захворюваності й заповненості лікарень, додав він.
– Головне завдання в тому, щоб люди менше контактували одне з одним та припинили поширювати Covid-19. Ми витримаємо баланс під час ухвалення рішення. Тому що з одного боку – економіка, а з іншого боку – смерті людей.
Тому тут потрібно буде зрозуміти, у який момент це зробити і в який спосіб. Якщо буде локдаун, ми заздалегідь вийдемо із цілковитою комунікацією, – сказав заступник глави ОПУ.
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Коронавірус в Україні
16 218 нових випадків захворювання на коронавірус в Україні зафіксовано станом на ранок 27 листопада. Загалом кількість інфікованих Covid-19 українців сягнула 693 407.
З них 11 909 пацієнтів померли внаслідок ускладнень, зокрема 192 – за останній день. Одужали 326 238 хворих, з яких 8 843 людини – за добу.