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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Від 4°C до 6°C: у період пандемії лікарню на Київщині залишили без опалення

У період пандемії чиновники залишили без опалення місце, про яке варто піклуватися передусім. Лікарня у селищі Борова Київської області досі працює з холодними батареями.

Місцеві спеціалісти сидять в кабінетах, одягнувши кілька шарів одягу.

– Коли я вранці приходжу на роботу, у кабінеті температура повітря від 4°C до 6°C. Я вмикаю обігрівач, щоб хоч якось обігріти приміщення, – розповідає медсестра Олена Констянтинівна.

Хворі пацієнти ризикують переохолодитися у черзі до сімейного лікаря, а оглянути дитину – надскладне завдання. Адже для цього її потрібно роздягнути. Чому у лікарні досі немає опалення та хто в цьому винний, дивіться у сюжеті.

Читайте: Як розрахувати вартість опалення

34 тис. медичних працівників звільнилися під час пандемії

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що через коронавірус в Україні звільнилося 34 тис. медиків. Багато з них змінили напрям діяльності та перейшли у медзаклади, які не лікують хворих на Covid-19.

Однак ці дані неточні, більш детальну статистику опублікують в кінці року.

Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

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