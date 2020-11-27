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Факти / Україна / Політика
Євгенія Шапоренко |

Законопроект уже в Раді: коли парламент проголосує за Держбюджет-2021

У Верховну Раду на розгляд внесли законопроект Про Державний бюджет України на 2021 рік.

Про це повідомила заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк

– Нарешті до Верховної Ради надійшов проєкт Державного бюджету на 2021 рік, доопрацьований Кабінетом міністрів. Сьогодні я розписала цей документ для подальшої роботи. Верховна Рада готова розглянути проект Держбюджету 2021 в установлені строки з урахуванням пропозицій і зауважень народних депутатів, – заявила Олена Кондратюк.

Також вона повідомила, що до парламенту внесли законопроект №4434, яким пропонується поновити відповідальність за недостовірне декларування і неподання декларації.

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Робоча група парламенту теж напрацювала своє бачення як повернутись і не зірвати електронне декларування 2020 та відповідальність за недостовірне декларування, – додала Кондратюк.

У парламент надійшов пакет невідкладних законів від президента України №4429, №4430, №4431, яким передбачено комплекс заходів для підтримки громадян від наслідків пандемії.

Коли саме парламентарі голосуватимуть за ці закони стане відомо у суботу, 28 листопада, за результатами наради за участі керівництва парламенту, представників офісу президента та уряду.

Міністерство фінансів України завершило переговори з Міжнародним валютним фондом щодо параметрів проекту держбюджету на 2021 рік. Вони збігаються з оцінками фахівців фонду.

Фото: УНІАН

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