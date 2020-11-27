За минулу добу російські найманці двічі відкривали вогонь у бік українських позицій, використовуючи кулемети і гранатомети.

З початку поточної доби зафіксовано один обстріл. Бойових втрат і поранень серед українських вояків не було.

Зокрема, режим тиші був порушений поблизу Мар’їнки. На цій ділянці противник вів вогонь з великокаліберного кулемета. Недалеко від населеного пункту Старогнатівка зафіксовано застосування станкового протитанкового гранатомета.

У штабі зазначили, що постріли з боку супротивника не становили загрози для життя і здоров’я українських військовослужбовців, тому вогонь вони не відкривали.

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Українські захисники повністю контролюють ситуацію і перебувають напоготові до негайного реагування на можливі виклики з боку противника.

Поранення українського війського

Вогнепальне поранення український військовий отримав від кулі снайпера поблизу населеного пункту Авдіївка.

Через термінову госпіталізацію пораненого українська сторона не відкривала вогонь у відповідь. Про інцидент уже повідомили Організацію з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ).