Зведення ООС: бойовики шість разів порушили режим тиші

Протягом суботи, 28 листопада, бойовики незаконних збройних формувань ЛДНР шість разів порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться у вечірньому зведенні ООС.

Вогонь було відкрито неподалік населених пунктів Водяне, Південне та Луганське.

– Вогневі провокації противника не несли загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували, – йдеться у повідомленні.

Ворог застосував міномети калібру 120мм та 82мм, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю та ручний протитанковий гранатомет.

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Серед особового складу ООС бойових втрат та поранень немає.

Зрив новорічного обміну полоненими

Новорічний обмін полоненими між Україною та “ЛДНР” наприкінці року може не відбутися.

Представники делегацій РФ та самопроголошених республік пояснили це тим, що Україна “продовжує порушувати Мінські домовленості”.

Україна пропонувала організувати обмін утримуваними особами 24 грудня.

Джерело: Операція об’єднаних сил