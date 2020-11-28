Коронавірус в Україні та світі не відступає. 28 листопада стало відомо про понад 300 тис. нових випадків коронавірусу на планеті.

За період пандемії у світі зареєстрували 1 442 664 смертей від ускладнень Covid-19. Лідерами за кількістю інфікувань залишаються США, Індія та Бразилія.

Україна у рейтингу поширення хвороби займає 17 місце. За добу виявили коронавірус у 16 294 осіб – це новий антирекорд. Всього від Covid-19 померло 12 093 осіб, за останню добу 184.

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Новини щодо американської вакцини Pfizer

Американська фармацевтична компанія Pfizer розпочала доставку вакцини чартерними рейсами. Препарат отримають у складах двох штатів США, а також у Німеччині та Бельгії.

Виробник зробив такий крок, щоб у разі затвердження вакцини одразу розпочати її поширення.

Міністр охорони здоров’я України одужав від коронавірусу

28 листопада очільник Міністерства охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив, що вилікувався від Covid-19.

Під час лікування він проводив щоденний брифінг щодо ситуації з хворобою у своєму будинку. Однак сьогодні він прийшов до будівлі МОЗ. Степанов отримав позитивний результат тесту на коронавірус 14 листопада.