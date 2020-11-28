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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Дячкіна |

Новий антирекорд: в Україна за добу виявили 16 294 випадки Covid-19

Статистика коронавірусу в Україні на 28 листопада свідчить 709 701 хворого, за добу їхня кількість збільшилась ще на 16 294 інфікованих.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 639 осіб;
  • летальних випадків – 184 (12 093);
  • одужало – 8 897 осіб (загалом 335 135);
  • здійснено тестувань за добу – 67 348 (4 463 249).

Коронавірус в Україні 28 листопада 2020: оперативна статистика МОЗ

Читайте: Коронавірус в Україні: карта поширення Covid-19

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 739), Дніпропетровській (1 599), Одеській (1 350), Запорізькій (1 067) та Сумській (1 013) областях.

  • м. Київ – 67 278 (+1 739)

Області:

  • Вінницька – 17 051 (+341)
  • Волинська – 23 656 (+383)
  • Дніпропетровська – 36 487 (+1 599)
  • Донецька – 22 210 (+424)
  • Житомирська – 29 098 (+617)
  • Закарпатська – 22 974 (+226)
  • Запорізька – 29 296 (+1 067)
  • Івано-Франківська – 35 374 (+678)
  • Київська – 36 214 (+979)
  • Кіровоградська – 4 941 (+117)
  • Луганська – 6 185 (+124)
  • Львівська – 45 052 (+543)
  • Миколаївська – 17 710 (+543)
  • Одеська – 42 851 (+1 350)
  • Полтавська – 21 490 (+789)
  • Рівненська – 30 430 (+555)
  • Сумська – 27 603 (+1 013)
  • Тернопільська – 27 425 (+375)
  • Харківська – 54 517 (+489)
  • Херсонська – 9 845 (+212)
  • Хмельницька – 28 917 (+567)
  • Черкаська – 22 053 (+651)
  • Чернівецька – 33 291 (+273)

Коронавірус 27 листопада

Для порівняння, статистика коронавірусу на 27 листопада свідчить про 693 407 хворих, за добу виявили черговий антирекорд.

Найбільше нових випадків зафіксовано у Дніпропетровській області (1 773), у Києві (1 520), а також у Запорізькій (1 003), Київській (994) та Одеській (966) областях.

Фото: Dreamstime

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