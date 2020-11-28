Коронавірус в Україні 28 листопада 2020: оперативна статистика МОЗ

Статистика коронавірусу в Україні на 28 листопада свідчить 709 701 хворого, за добу їхня кількість збільшилась ще на 16 294 інфікованих.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 639 осіб;
- летальних випадків – 184 (12 093);
- одужало – 8 897 осіб (загалом 335 135);
- здійснено тестувань за добу – 67 348 (4 463 249).
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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 739), Дніпропетровській (1 599), Одеській (1 350), Запорізькій (1 067) та Сумській (1 013) областях.
- м. Київ – 67 278 (+1 739)
Області:
- Вінницька – 17 051 (+341)
- Волинська – 23 656 (+383)
- Дніпропетровська – 36 487 (+1 599)
- Донецька – 22 210 (+424)
- Житомирська – 29 098 (+617)
- Закарпатська – 22 974 (+226)
- Запорізька – 29 296 (+1 067)
- Івано-Франківська – 35 374 (+678)
- Київська – 36 214 (+979)
- Кіровоградська – 4 941 (+117)
- Луганська – 6 185 (+124)
- Львівська – 45 052 (+543)
- Миколаївська – 17 710 (+543)
- Одеська – 42 851 (+1 350)
- Полтавська – 21 490 (+789)
- Рівненська – 30 430 (+555)
- Сумська – 27 603 (+1 013)
- Тернопільська – 27 425 (+375)
- Харківська – 54 517 (+489)
- Херсонська – 9 845 (+212)
- Хмельницька – 28 917 (+567)
- Черкаська – 22 053 (+651)
- Чернівецька – 33 291 (+273)
Коронавірус 27 листопада
Для порівняння, статистика коронавірусу на 27 листопада свідчить про 693 407 хворих, за добу виявили черговий антирекорд.
Найбільше нових випадків зафіксовано у Дніпропетровській області (1 773), у Києві (1 520), а також у Запорізькій (1 003), Київській (994) та Одеській (966) областях.