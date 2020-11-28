Терор голодом діяв в Україні протягом 22 місяців. За цей час жертвами Голодомору могли стати від 3-х до 10-и млн українців. Точна кількість жертв невідома через свідому заборону на ведення статистики смертності.

На той час населення України становило близько 30 млн осіб, а всього СРСР близько 105 млн.