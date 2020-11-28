Що таке Голодомор
Голодомор – свідома і цілеспрямована карально-репресивна акція сталінського режиму, спрямована на упокорення українського національно-визвольного руху і фізичне знищення української національної групи.
Передумови Голодомору
Колективізація. Для здійснення масового терору голодом влада здійснила насильницьку колективізацію (об’єднання одноосібних селянських господарств у колективні).
Хлібозаготівлі. Було ухвалено закон про хлібозаготівлі, згідно з яким колгоспи мусили здавати державі від чверті до третини зібраного збіжжя.
Розкуркулення селян. Ліквідовано прошарок заможних селян та вилучено значні запаси сільськогосподарської продукції, які зберігалися в куркульських господарствах.
Закон про п’ять колосків
У 1932 році, коли в Україні не було запасів борошна, а посівний матеріал було вилучено, радянська влада ухвалила так званий закон про п’ять колосків, за яким розкрадання майна колгоспів каралося розстрілом, за “пом’якшувальних обставин” – позбавленням волі на строк не менше 10 років. Законом про п’ять колосків фактично людям було заборонено володіння їжею.
Скільки людей загинуло
Терор голодом діяв в Україні протягом 22 місяців. За цей час жертвами Голодомору могли стати від 3-х до 10-и млн українців. Точна кількість жертв невідома через свідому заборону на ведення статистики смертності.
На той час населення України становило близько 30 млн осіб, а всього СРСР близько 105 млн.
Вшанування пам’яті жертв
Традиційно всеукраїнська акція Запали свічку пам’яті у 2020 році відбудеться о 16.00 після хвилини мовчання.
Запали свічку пам’яті
Заходи до Дня пам’яті жертв голодоморів пройдуть у всіх містах України 28 листопада.
У Києві о 16.00 пам’ять загиблих вшанують хвилиною мовчання, приспустивши державний прапор. У цей день обмежили проведення розважальних заходів.
У столиці також відбуватимуться скорботні молитви, церемонія покладання квітів пройде зокрема на території Національного музею Меморіал жертв Голодомору та на Михайлівській площі.
У кожному будинку та установі українці запалять свічки о 16.00, щоб вшанувати пам’ять жертв голодоморів.
Книги про Голодомор
Василенко В. Голодомор 1932—1933 років в Україні як злочин геноциду: правова оцінка.
Гриневич Л. Хроніка колективізації та Голодомору в Україні.
Захаров Є. Чи можна кваліфікувати голодомор 1932—1933 років в Україні та на Кубані як геноцид?
Котляр Ю. Голодомори 1921—1923 рр. та 1932—1933 рр. на Півдні України: етнічний та міжнародний аспекти.
Кульчицький С. Голод 1932—1933 рр. в Україні як геноцид: мовою документів, очима свідків.
Хмельковський Л. 136 призвідців Голодомору.
Мейс Джеймс. Ваші мертві вибрали мене…
Енн Еплбаум. Червоний Голод: Війна Cталіна з Україною.
Фільми про Голодомор
Голод-33 (1991)
Українська ніч 33-го (1994-1998)
Голодомор. Забутий геноцид (2014)
Гіркі жнива (2017)
Голод до правди (2018)
Ціна правди (Вийде 28 листопада 2019)