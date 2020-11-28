PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Що таке Голодомор і чому він розпочався

Що таке Голодомор і чому він розпочався

28 листопада, у четверту суботу місяця в Україні вшановують День пам’яті жертв голодоморів. Що потрібно знати про Голодомор – у матеріалі Фактів ICTV.

Що таке Голодомор

Голодомор – свідома і цілеспрямована карально-репресивна акція сталінського режиму, спрямована на упокорення українського національно-визвольного руху і фізичне знищення української національної групи.

Передумови Голодомору

Колективізація. Для здійснення масового терору голодом влада здійснила насильницьку колективізацію (об’єднання одноосібних селянських господарств у колективні).

Хлібозаготівлі. Було ухвалено закон про хлібозаготівлі, згідно з яким колгоспи мусили здавати державі від чверті до третини зібраного збіжжя.

Розкуркулення селян. Ліквідовано прошарок заможних селян та вилучено значні запаси сільськогосподарської продукції, які зберігалися в куркульських господарствах.

Закон про п’ять колосків

У 1932 році, коли в Україні не було запасів борошна, а посівний матеріал було вилучено, радянська влада ухвалила так званий закон про п’ять колосків,  за яким розкрадання майна колгоспів каралося розстрілом, за “пом’якшувальних обставин” – позбавленням волі на строк не менше 10 років. Законом про п’ять колосків фактично людям було заборонено володіння їжею.

Скільки людей загинуло

Терор голодом діяв в Україні протягом 22 місяців. За цей час жертвами Голодомору могли стати від 3-х до 10-и млн українців. Точна кількість жертв невідома через свідому заборону на ведення статистики смертності.

На той час населення України становило близько 30 млн осіб, а всього СРСР близько 105 млн.

Вшанування пам’яті жертв

Традиційно всеукраїнська акція Запали свічку пам’яті у 2020 році відбудеться о 16.00 після хвилини мовчання.

Запали свічку пам’яті

Заходи до Дня пам’яті жертв голодоморів пройдуть у всіх містах України 28 листопада.

У Києві о 16.00 пам’ять загиблих вшанують хвилиною мовчання, приспустивши державний прапор. У цей день обмежили проведення розважальних заходів.

У столиці також відбуватимуться скорботні молитви, церемонія покладання квітів пройде зокрема на території Національного музею Меморіал жертв Голодомору та на Михайлівській площі. 

У кожному будинку та установі українці запалять свічки о 16.00, щоб вшанувати пам’ять жертв голодоморів.

Книги про Голодомор

Василенко В. Голодомор 1932—1933 років в Україні як злочин геноциду: правова оцінка.

Гриневич Л. Хроніка колективізації та Голодомору в Україні.

Захаров Є. Чи можна кваліфікувати голодомор 1932—1933 років в Україні та на Кубані як геноцид?

Котляр Ю. Голодомори 1921—1923 рр. та 1932—1933 рр. на Півдні України: етнічний та міжнародний аспекти.

Кульчицький С. Голод 1932—1933 рр. в Україні як геноцид: мовою документів, очима свідків.

Хмельковський Л. 136 призвідців Голодомору.

Мейс Джеймс. Ваші мертві вибрали мене…

Енн Еплбаум. Червоний Голод: Війна Cталіна з Україною.

Фільми про Голодомор

Голод-33 (1991)

Українська ніч 33-го (1994-1998)

Голодомор. Забутий геноцид (2014)

Гіркі жнива (2017)

Голод до правди (2018)

Ціна правди (Вийде 28 листопада 2019)

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка