28 листопада в Україні вшановують День пам’яті жертв Голодомору. Цей період вважається одним із найстрашніших в українській історії.

За час Голодомору 1932-1934 років в Україні втрати через надсмертність становили 3,9 млн осіб. Водночас із загальної кількості втрат 93% припадає на сільських жителів, йдеться в аналізі Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України.

– Із 3,9 млн осіб, померлих через голод, 1,7 млн (43,5 %) – діти віком 0-14 років. Унаслідок Голодомору передчасно померла кожна сьома дитина, а на селі – кожна шоста, – зазначають науковці.

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Загалом в Україні протягом трьох років померло 13% від загальної кількості населення.

Якщо говорити про часові відрізки, то найсмертоноснішим став 1933 рік – на нього припало 90% втрат, а саме період з березня до серпня – 88% смертей.

За регіональним розподілом, найбільше постраждали Київська та Харківська області. Немало втрат зазнали й Вінницька, Дніпропетровська, Одеська області.

Голоди інших років

Значних втрат Україна зазнала і під час голодних 1921-1923-го та 1946-1947 років. Втрати першого періоду через надсмертність становили 0,9 млн осіб, другого – 0,7 млн осіб. Значна кількість померлих – діти до 14 років.

Голодомор в Україні

День пам’яті Голодомору є однією з найбільш болісних дат для українців, коли вшановують загиблих від голоду жертв сталінської репресивної машини.

Про те, що таке Голодомор, його причини та наслідки, читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України