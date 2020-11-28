Затриманого в Індонезії українського блогера повернули на Батьківщину – МЗС

Український блогер Михайло Орєшніков повернувся на Батьківщину. Напередодні його затримали в Індонезії через звернення Російської Федерації до Інтерполу (Міжнародної організації кримінальної поліції).

Про його повернення повідомив очільник Міністерства зовнішніх справ Дмитро Кулеба. 28 листопада за сприяння міністерства Орєшніков прилетів до Києва.

– Використавши Інтерпол у своїх політичних цілях, Росія намагалася його схопити. Однак ми цього не допустили. Український паспорт = захист держави.

Ми повернули громадянина України Михайла Орєшнікова з Індонезії, де Росія намагалася його схопити, використовуючи для своїх політичних переслідувань Інтерпол. Ми не дали цього зробити. Літак із Орєшніковим вже летить до Києва. Український паспорт = захист Української держави. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 28, 2020

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Затримання українця Орєшнікова

6 листопада стало відомо, що громадянина України Михайла Орєшнікова заарештували в Індонезії. Відповідне звернення направило Міністерство закордонних справ РФ до Інтерполу.

Росія звинувачує українця у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень представнику правоохоронних органів. Весь час після затримання до повернення на Батьківщину хлопець провів у поліції міста Джакарта. За справою пильно стежили МЗС України та Посольство України в Індонезії.

Фото: Михайло Орєшніков