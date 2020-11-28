PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

Затриманого в Індонезії українського блогера повернули на Батьківщину – МЗС

Український блогер Михайло Орєшніков повернувся на Батьківщину. Напередодні його затримали в Індонезії через звернення Російської Федерації до Інтерполу (Міжнародної організації кримінальної поліції).

Про його повернення повідомив очільник Міністерства зовнішніх справ Дмитро Кулеба. 28 листопада за сприяння міністерства Орєшніков прилетів до Києва.

– Використавши Інтерпол у своїх політичних цілях, Росія намагалася його схопити. Однак ми цього не допустили. Український паспорт = захист держави.

 Читайте: Українці зможуть без віз подорожувати в Індонезію

Затримання українця Орєшнікова

6 листопада стало відомо, що громадянина України Михайла Орєшнікова заарештували в Індонезії. Відповідне звернення направило Міністерство закордонних справ РФ до Інтерполу.

Росія звинувачує українця у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень представнику правоохоронних органів. Весь час після затримання до повернення на Батьківщину хлопець провів у поліції міста Джакарта. За справою пильно стежили МЗС України та Посольство України в Індонезії.

Фото: Михайло Орєшніков

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка