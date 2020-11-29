В Україні 29 листопада зменшилась кількість нових випадків коронавірусу.

За добу виявили 12 978 нових випадків захворювання. Загалом кількість інфікованих Covid-19 українців сягнула 722 679.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 740), Одеській (1 280), Дніпропетровській (1 164), Запорізькій (854) та Київській (782) областях.

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Смерть пацієнтів

У Львівській області двоє пацієнтів на ШВЛ померли через відсутність електрики у лікарні.

Під час перевірки повідомлення поліцейські встановили, що 27 листопада у лікарні не було електрики з 17.50 до 19.10.

Велика Британія замовила вакцину

Велика Британія замовила ще 2 млн доз перспективної вакцини проти коронавірусу виробництва американської компанії Moderna Inc.

Загалом країна вже має доступ до 357 млн ​​доз вакцин від 7 розробників.