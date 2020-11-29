Інфіковані коронавірусом пацієнти з важким перебігом хвороби дуже часто потерпають від різкого зниження рівня кисню у крові. В такому разі лікарі оперативно намагаються заспокоїти пацієнта та штучним шляхом підвищити показник сатурації.

Лікар-анестезіолог, професор Сергій Дубров розповів, що в таких ситуаціях хворі починають задихатися і в них починається паніка.

– У мене був пацієнт 52-54 років, у якого сатурація знизилась до 45. У чоловіка посиніли обличчя, руки губи, починається паніка і пацієнт зриває з себе маску.

Фахівець пояснив, що у цей момент важливо, аби лікар був поряд та одразу змінив параментри вентиляції та увів антикоагулянти. Після цього варто заспокоїти пацієнта, а потім упродовж 10 хвилин сатурація нормалізується до показника 90%.

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– У момент різкого зниження рівня кисню у крові пацієнт не може надихатися і йому катастрофічно бракує повітря. Це жахливо і страшно, судячи по очах, які я бачу в таких ситуаціях.

Особливості використання пульсоксиметра

Коли палець холодний, то будуть нижчі відсотки насичення киснем.

Якщо у вас накладні нігті або темний лак, пристрій працюватиме повільніше, і на початку продемонструє нижчі показники.

Якісні батарейки у пристрої. Якщо низький рівень заряду, то пристрій показуватиме нижчі дані.

Заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак закликала українців купувати пульсоксиметри та слідкувати за здоров’ям. Вона попросила не скуповувати аптеки, а бути виваженими та не користуватися неперевіреними рекомендаціями.