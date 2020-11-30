1 грудня в Україні пройде День добрих справ

В Україні 1 грудня втретє відбудеться День добрих справ #ЩедрийВівторок. Це частина глобального благодійного руху #GivingTuesday, що зародився в США, мета якого – залучити якомога більше людей до філантропічних ініціатив.

У Zagoriy Foundation, фонді, який став одним із ініціаторів Щедрого вівторка, відзначили, що для того, аби приєднатися до акції, достатньо зробити будь-яку добру справу. Допомагати можна не тільки фінансово, але також знаннями, навичками і талантами.

Наразі в Україні в межах Щедрого вівторка зареєстровано вже понад 200 благодійних ініціатив. Знайти цікаву ініціативу або зареєструвати власну можна на Карті добра.

Для тих, хто все ще не знає, яку добру справу зробити – можна долучитися до фандрейзингового марафону, який проходить на платформі dobro.ua, придбати сувенірну продукцію на сайтах благодійних фондів, яким довіряєте, або, скажімо, запропонувати сусідам похилого віку допомогти з оплатою комунальних платежів онлайн. Вибір добрих справ не обмежений, – йдеться в повідомленні.

У фонді також відзначили, що всеукраїнський День добрих справ вже третій рік поспіль підтримують школярі. Вони проходять уроки доброти, які організовані фондом Запорука спільно з Zagoriy Foundation. Для координації їхніх ініціатив було створено новий напрям – #ЩедрийВівторокДіти.

Всього, за даними Zagoriy Foundation, з 2018 року до Щедрого вівторка приєдналися сотні тисяч українців, серед яких – 80 тис. школярів з понад 300 шкіл у різних регіонах.

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– Щедрий вівторок – це день, коли люди об’єднуються і показують, як системний підхід до благодійності змінює світ. Звичайно, через пандемію більшість акцій відбувається онлайн, але ми не перестаємо радіти креативності українців та їх бажанню брати участь у всесвітньому русі добра, – коментує координатор Щедрого вівторка Любов Раїнчук.

Глобальний рух #GivingTuesday виник у США в 2012 році. Його підтримують, зокрема, корпорації Facebook і PayPal, які за останні три роки направили на ініціативи руху більше $200 млн.

У 2019 році завдяки #GivingTuesday вдалося зібрати понад мільярд доларів у всьому світі.

В Україні минулого року протягом Щедрого вівторка на благодійні цілі було зібрано 20 млн грн. Загалом, за даними дослідження українського центру вивчення громадської думки Соціоінформ, серед українців інтерес до благодійності значно виріс.

Всеукраїнський День добрих справ #ЩедрийВівторок як частина #GivingTuesday вперше пройшов у 2018 році. Рух з’явився завдяки ініціативній групі в складі Zagoriy Foundation, благодійного фонду Таблеточки, Клубу Добродіїв, а також Українського форуму благодійників.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дарниця та Інтерхім спільно з фондом Zagoriy Foundation оздоровлять Софію Київську.