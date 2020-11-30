Міністерство охорони здоров’я не планує виступати з ініціативою про продовження карантину вихідного дня, оскільки вже зараз ясно, що він не приніс очікуваного ефекту.

Про це заявив в ефірі одного з телеканалів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Водночас він зазначив, що його ефективність повною мірою можна буде оцінити тільки наступного тижня, а в середині поточного – лише попередні результати.

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– Хочу однозначно сказати, що ми пам’ятаємо, як пройшли перші вихідні, коли, м’яко кажучи, не дотримувався карантин вихідного дня. Але все ж бачимо тенденцію до зменшення динаміки зростання…Ми не досягли того ефекту, на який розраховували спочатку. Українці не дотримувалися карантину в повному обсязі, як ми прописували, – додав він.

Локдаун в Україні

У прес-службі президента заявили, що точної дати запровадження локдауну в Україні поки немає.

Це залежатиме від ситуації з поширенням коронавірусної хвороби.