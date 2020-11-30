Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков одужав від коронавірусу.

Про це він поділився у своєму Facebook.

До публікації Дмитро Разумков прикріпив свій негативний тест на Covid-19.

У понеділок, 30 листопада, відбудеться засідання Верховної Ради: до кінця 2020 року парламент має сім робочих днів.

З початку пандемії на коронавірус хворіли такі народні депутати, як Юлія Тимошенко, Петро Порошенко, Сергій Шахов, Кіра Рудик, Жан Беленюк та інші.

Також Covid-19 перехворіли Олена та Володимир Зеленські, міністр охорони здоров’я Максим Степанов та міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.