PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика
Наташа Тарчевська |

Дмитро Разумков одужав від коронавірусу

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков одужав від коронавірусу.

Про це він поділився у своєму Facebook.

До публікації Дмитро Разумков прикріпив свій негативний тест на Covid-19.

У понеділок, 30 листопада, відбудеться засідання Верховної Ради: до кінця 2020 року парламент має сім робочих днів.

З початку пандемії на коронавірус хворіли такі народні депутати, як Юлія Тимошенко, Петро Порошенко, Сергій Шахов, Кіра Рудик, Жан Беленюк та інші.

Також Covid-19 перехворіли Олена та Володимир Зеленські, міністр охорони здоров’я Максим Степанов та міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору