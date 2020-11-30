Курс валют НБУ на 30 листопада 2020 в Україні

Національний банк України встановив курс валют на понеділок, 30 листопада.
Курс долара встановили на рівні 28,46 грн, що на дві копійки вище, ніж у попередній банківський день.
А от євро зросла на 11 копійок та становить 33,95 грн.
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Курс валют в Україні від НБУ на 30.11:
- $1 – 28,46 грн;
- €1 – 33,95;
- 1 польський злотий – 7,569 грн;
- 10 російських рублів – 3,735 грн.
Курс валют в Україні
Через коливання курсу гривні в Україні громадяни країни почали більше вкладів робити у доларах та євро.
Така тенденція спостерігалася під час третього кварталу 2020 року, звітували у НБУ.
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