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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Анастасія Дячкіна |

Долар та євро дещо зросли: курс валют на 30 листопада

Національний банк України встановив курс валют на понеділок, 30 листопада.

Курс долара встановили на рівні 28,46 грн, що на дві копійки вище, ніж у попередній банківський день.

А от євро зросла на 11 копійок та становить 33,95 грн.

Читайте: В Нацбанку пояснили стрімке падіння гривні

Курс валют в Україні від НБУ на 30.11:

  • $1 – 28,46 грн;
  • €1 – 33,95;
  • 1 польський злотий – 7,569 грн;
  • 10 російських рублів – 3,735 грн.

Курс валют НБУ на 30 листопада 2020 в Україні

Курс валют в Україні

Через коливання курсу гривні в Україні громадяни країни почали більше вкладів робити у доларах та євро.

Така тенденція спостерігалася під час третього кварталу 2020 року, звітували у НБУ.

Детальніше про коливання курсу валют, читайте на сайті Факти ICTV.

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