За минулу добу російсько-окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню і намагалися замінувати українські позиції.

Неподалік Луганського підрозділ Об’єднаних сил своєчасно виявив висування диверсійно-розвідувальної групи противника. Тому українські військові зірвали спробу ворожих диверсантів провести мінування позицій наших військ.

Коли противник відступив, військовослужбовці знайшли засоби мінування російського виробництва, особисті речі диверсантів та інше військове спорядження.

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Також вони збили ворожий БПЛА типу Гранат, який диверсанти використовували для проведення розвідки.

Крім того, режим припинення вогню збройні формування Російської Федерації та її найманці порушили у районі населеного пункту Катеринівка, застосувавши гранатомети різних систем та міномети калібру 82 мм.

Поблизу Попасної вогонь відкривали з автоматичного станкового гранатомета, стрілецької зброї та ручного протитанкового гранатомета.

28 листопада бойовики шість разів порушили режим припинення вогню.

Тоді ворог застосував міномети калібру 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем, стрілецьку зброю та ручний протитанковий гранатомет.

Джерело: Штаб ООС