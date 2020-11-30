Конспект, який хочеться перечитувати – STEM is FEM навчив школярок скрайбінгу

Одвічне питання студентів – як швидко та якісно конспектувати лекції, щоб потім за цим конспектом можна було зручно повторювати матеріал? Найсучасніше вирішення цього питання – скрайбінг – техніка створення графічних конспектів, яка дає змогу значно зекономити час.

Сенс полягає в тому, щоби більшість отримуваної інформації записувати не текстом, а малюнками-символами, які мають більше смислове навантаження, а отже, є лаконічнішими.

Благодійний освітній проект STEM is FEM, що популяризує технічні спеціальності серед українських школярок, організував для дівчат безкоштовний вебінар із цієї дисципліни.

– Під час карантину освітні онлайн-заходи особливо важливі, оскільки дають можливість підліткам із користю провести вільний час. Навичка конспектування знадобиться і у школі, і в університеті, і під час участі в майбутніх модулях STEM is FEM. Таке тренування пам’яті, уваги та креативного мислення потрібне, щоб впевненіше почуватися під час вивчення нових тем, – впевнений ініціатор STEM is FEM, керівник компанії Gamingtec Сапар Карягдиїв.

Ведуча майстер-класу, Євгенія Полуектова, займається скрайбінгом професійно – створює графічні конспекти на замовлення. Спеціаліст зауважує – за роки роботи помітила, що графічні конспекти не лише економлять час, а й набагато зручніші та приємніші для сприйняття.

– Коли ти навчаєшся і нової інформації дуже багато, тобі доводиться багато конспектувати. Накопичуються цілі зошити. Але довгі конспекти не хочеться перечитувати. Тому це не найкращий спосіб навчання. Візуальні супроводження – це спосіб перестати бути пасивним слухачем, а стати активним учасником навчання, оскільки ти в процесі вже переробляєш цю інформацію, – розповідає пані Полуектова.

Почати робити графічні конспекти не складно – наголошує фахівець. Головне – подивитися на світ як на сукупність простих геометричних фігур.

– Більшість предметів, що нас оточують, складаються з простих геометричних форм, і важливо їх помітити. Наприклад, якщо до кружечка додати два трикутника – вийде котик. Це значно спрощує та пришвидшує процес конспектування. Проте в більшості випадків у процесі конспектування складно одразу придумати, що намалювати. Краще заздалегідь пригадати пов’язані із темою лекції предмети та символи. Які є основні поняття та терміни, що зустрічаються у темі. Треба знайти відповідники серед малюнків або вигадати власні. Коли ти це робиш, воно вже потрапляє до візуальної бібліотеки, – зауважила експерт.

Пані Полуектова поділилася зі слухачками також і конкретними методами скрайбінгу.

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– Структура – це найголовніше. Коли в нас є текст і додаткові елементи, скомпонувати їх можна по-різному. Можна додати таблицю, список, діаграму, систему стрілочок, показників, рамочок. Такі виділення допомагають візуально виділити елементи тексту.

Проте треба бути обережними із хайлайтерами – адже якщо виділень забагато, то все інше може почати здаватися взагалі неважливим. Різні шрифти теж можуть допомогти.

Зазвичай достатньо мати один шрифт для заголовку і ще один для основного тексту. Коли готуєш свою роботу, наприклад реферат, можна писати на різних картках. Перевага цього в тому, що потім легко щось викинути, додати або поміняти місцями, – поділилася пані Полуектова.

Наостанок слухачам запропонували взяти участь у конкурсі зі створення найкращого графічного конспекту. Свої роботи дівчата розмістили в Instagram. Перемогу здобула школярка із Дніпра Поліна Савінська. У подарунок дівчина отримала посібник із візуалізації ідей Скетчноутінг.

Нагадаємо, освітній проект STEM is FEM – благодійна ініціатива, що популяризує технічні спеціальності (STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics) серед українських школярок. У рамках проекту проводяться навчальні модулі, майстер-класи та мотиваційні лекції. Участь у заходах може взяти кожна українська школярка.

Анонси подій публікують на сайті STEM is FEM та на офіційних сторінках проєкту у соцмережах Facebook та Instagam.

Нагадаємо, раніше ми писали, що STEM is FEM проведе навчальний модуль із агропромисловості для дівчат.