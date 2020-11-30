У Верховній Раді розроблять компромісний проект закону на базі президентського законопроекту №4434 та проекту, який розробить робоча група, аби вийти з конституційної кризи. Його розглянуть цього пленарного тижня.

Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту 30 листопада.

– На базі цих двох законопроектів створюватимемо, доопрацьовуватимемо, враховуючи всі позитивні аспекти, які відображені як в одному із законопроектів – президентському, так і в законопроекті, який був розроблений робочою групою за останні два тижні, – сказав Разумков.

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Законопроект робочої групи вже відкритий для підписання, а президентський проект 27 листопада зареєстрували у парламенті.

Зеленський вніс законопроект про брехню в деклараціях

У Верховній Раді 27 листопада зареєстрували президентський законопроект №4434 про відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації.

Стаття передбачає кримінальну за брехню в декларації на певну суму коштів або неподання документа. Зловмисникам загрожує мінімальний штраф – 42,5 тис. грн, максимальний штраф – 85 тис. грн, позбавлення волі до трьох років, громадські роботи та заборона обіймати певні посади.