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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Локдаун в Україні та понад 63 млн хворих – головне про коронавірус 30 листопада

Коронавірус в Україні та світі не відступає. 30 листопада стало відомо про понад 63 млн випадків коронавірусу у світі. За весь період пандемії зареєстрували 1 465 095 смертей.

Лідерами за кількістю хворих залишаються США, Індія та Бразилія. Україна у рейтингу поширення хвороби займає 17 місце.

Влада Німеччини хоче створити національний резерв медичних товарів. До нього входитимуть найважливіші предмети – захисні маски, ліки та апарати штучної вентиляції легенів.

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Коронавірус в Україні

Станом на 30 листопада зареєстровано 9 946 нових випадків Covid-19. Всього захворіло 732 625 українців. За останню добу зафіксовано 114 смертей.

За прогнозами науковців, у грудні добовий приріст може сягати до 20 тис., за більш позитивним сценарієм – 10-16 тис.

Також стало відомо, що від коронавірусу вилікувався спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков. А в Одесі школярів перевели на дистанційну форму навчання. Учні старших класів два тижні навчатимуться вдома з 1 грудня.

Запровадження локдауну в Україні

30 листопада українські ЗМІ повідомили дату, коли в Україні посилять карантинні заходи. За їх інформацією, локдаун запровадять з 23 грудня по 15 січня.

Однак прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель спростувала цю інформацію. Вона стверджує, що локдаун можливий, однак точна дата наразі невідома.

Фото: Dreamstime

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