Одеських школярів відправили на дистанційне навчання

В Одесі учні 5-11 класів з 1-го грудня будуть навчатися дистанційно. Така форма навчання триватиме два тижні.

Про це повідомив директор департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич під час засідання оперативного штабу 30 листопада.

Рішення про дистанційне навчання ухвалили 29 листопада на екстреній нараді з директорами шкіл.

– Дуже турбує те, що відбулося значне зростання за минулий тиждень – плюс 70 закритих класів. В основному це середня і старша школа. Основна причина – це хвороба не дітей, а педагогів, які контактували зі школярами, – зазначила Буйневич.

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Директор також додала, що через поширення коронавірусу в Україні у місті закрили чотири школи та 223 класи. 191 співробітник навчальних закладів хворіє на Covid-19, а 200 – ГРВІ.

Станом на 30 листопада, в Одеській області зафіксовано 44 тис. випадків коронавірусної хвороби.

Коронавірус в Україні

Станом на 30 листопада, в Україні за добу зареєстрували 9 946 випадків зараження коронавірусом. Одужала 5 771 особа, а померло – 114.

Україні знаходиться на 17 місці світовому рейтингу поширення коронавірусу, між Туреччиною та Південною Африкою, вище якої розмістився Іран.