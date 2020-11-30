Глава Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що не виключає введення локдауну в Україні. За його словами, парламент також готується до можливого посилення карантину.

– Я думаю, що насамперед ми маємо почути про локдаун від Кабміну, бо якщо будуть запроваджувати, то вони це будуть робити. Я сподіваюсь, що будуть прийняті співмірні рішення, але сьогодні поки що зарано говорити. Варіант локдауну не можна скасовувати, така вірогідність залишається, – сказав глава Ради.

Разумков наголосив, що до введення локдауну потрібно підготуватися належним чином.

– На це буде впливати багато факторів: кількість тестувань, кількість тих, хто захворів, ефективність так званого локдауну вихідного дня. Якщо я зараз скажу, що ми не будемо вводити локдаун – це буде безвідповідально. До цього треба бути готовими, і насправді парламент до цього також готується, – зазначив спер Ради.

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Нарада щодо жорсткого карантину

Влада України на нараді в понеділок, 30 листопада, визначиться щодо доцільності запровадження повного локдауну на новорічні свята.

Представники Кабінету міністрів, відповідальні за боротьбу з Covid-19, зокрема делегати від МОЗ, Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, МВС, а також Ради національної безпеки і оборони зберуться на нараду, щоб дати прогнози розвитку епідемічної ситуації та визначитися , чи потрібно вводити в Україні повний локдаун і коли.