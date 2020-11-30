За дев’ять днів дії закону про штрафування за відсутність маски у громадських місцях та транспорті, поліція склала 8,6 тис. протоколів.

Голова Національної поліції Ігор Клименко поінформував, що попри дію закону люди порушують масковий режим.

Оскільки сума штрафу становить від 170 до 255 грн, то за мінімальними оцінками у бюджет додалось 1, 462 млн грн, які громадяни заплатили унаслідок адміністративного правопорушення.

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Штрафи на відсутність маски в Україні

21 листопада в Україні набув чинності закон, що передбачає покарання за недотримання правил безпеки. Громадян штрафуватимуть за відсутність масок у громадських місцях і транспорті.

Сума грошового стягнення – від 170 до 255 грн. Остаточна вартість залежатиме від важкості порушення: чи маска відсутня взагалі чи неправильно одягнена.