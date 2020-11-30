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Факти / Україна / Політика
Софія Телішевська |

Порушення маскового режиму: поліція оштрафувала 8,6 тис. українців

За дев’ять днів дії закону про штрафування за відсутність маски у громадських місцях та транспорті, поліція склала 8,6 тис. протоколів.

Голова Національної поліції Ігор Клименко поінформував, що попри дію закону люди порушують масковий режим.

Оскільки сума штрафу становить від 170 до 255 грн, то за мінімальними оцінками у бюджет додалось 1, 462 млн грн, які громадяни заплатили унаслідок адміністративного правопорушення.

Читайте: Покарання за відсутність маски – де та на скільки можуть оштрафувати

Штрафи за неносіння маоки

Штрафи на відсутність маски в Україні

21 листопада в Україні набув чинності закон, що передбачає покарання за недотримання правил безпеки. Громадян штрафуватимуть за відсутність масок у громадських місцях і транспорті.

Сума грошового стягнення – від 170 до 255 грн. Остаточна вартість залежатиме від важкості порушення: чи маска відсутня взагалі чи неправильно одягнена.

Джерело: Офіс президента

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