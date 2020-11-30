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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Шмигаль зустрівся з президентом Туреччини – що обговорили

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з Реджепом Ердоганом – президентом Туреччини. Лідери країн обговорили вільну торгівлю, співпрацю в галузі оборони, транспорту, енергетики та інших напрямах.

Особливу увагу очільник Кабінету міністрів України приділив Угоді про вільну торгівлю.

– Гадаю, Україна та Туреччина можуть подвоїти обсяг загальної торгівлі – до $10 млрд на рік.

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Також політики обговорили інвестиції в українську економіку, зокрема за принципом державно-приватного партнерства.

– Туреччина успішно реалізовує проекти за таким принципом. Ми також зацікавлені у цьому, тому очікуємо засідання Українсько-турецької робочої групи незабаром.

  • зустріч Шмигаля з президентом Туреччини
  • зустріч Шмигаля з президентом Туреччини
  • зустріч Шмигаля з президентом Туреччини
  • зустріч Шмигаля з президентом Туреччини
Шмигаль зустрівся з президентом Туреччини – що обговорили / 2 фотографии

Візит Володимира Зеленського до Туреччини

16 жовтня Володимир Зеленський завітав з офіційним візитом до Туреччини. Під час розмови з президентом Реджепом Ердоганом він обговорив співпрацю в різних напрямах, зокрема вільну торгівлю між країнами.

Також йшлося про сприяння входженню України в НАТО, спрямування спільних зусиль на добробут Чорноморського регіону.

Джерело: Урядовий портал

Фото: Урядовий портал

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