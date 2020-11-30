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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Дячкіна |

В Україні різко знизився добовий приріст хворих на Covid-19

Станом на ранок 30 листопада в Україні 732 625 випадків коронавірусної хвороби, за добу їхня кількість збільшилась ще на 9 946 осіб.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 161 особу;
  • летальних випадків – 114;
  • одужало – 5 771 особа;
  • здійснено тестувань за добу – 31 901 (зокрема методом ПЛР – 26 290, методом ІФА – 5 611).

Читайте: Коронавірус в Україні: карта поширення Covid-19

Приріст за регіонами: 

  • м. Київ – 70 478 (+1 460)
    Області:
  • Вінницька – 17 405 (+133)
  • Волинська – 24 135 (+230)
  • Дніпропетровська – 38 789 (+1 138)
  • Донецька – 22 807 (+205)
  • Житомирська – 29 911 (+321)
  • Закарпатська – 23 193 (+128)
  • Запорізька – 30 875 (+725)
  • Івано-Франківська – 36 434 (+504)
  • Київська – 37 687 (+691)
  • Кіровоградська – 5 286 (+201)
  • Луганська – 6 274 (+35)
  • Львівська – 46 078 (+442)
  • Миколаївська – 18 535 (+362)
  • Одеська область – 44 949 (+818)
  • Полтавська – 22 055 (+276)
  • Рівненська – 30 956 (+149)
  • Сумська – 28 831 (+646)
  • Тернопільська – 27 849 (+187)
  • Харківська – 55 341 (+120)
  • Херсонська – 10 149 (+140)
  • Хмельницька – 29 577 (+158)
  • Черкаська – 22 924 (+395)
  • Чернівецька – 33 732 (+220)
  • Чернігівська – 18 375 (+262)

Коронавірус 29 листопада

Для порівняння, статистика хворих на коронавірус 29 листопада свідчить про 722 679 хворих, за добу виявили 12 978 нових випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 740), Одеській (1 280), Дніпропетровській (1 164), Запорізькій (854) та Київській (782) областях.

Фото: Dreamstime

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