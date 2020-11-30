В Україні введуть електронний аудит платників податків

В Міністерстві фінансів підготували концепцію впровадження електронного аудиту платників податків. Очікується, що з 2027 року він може запрацювати в повній мірі.

Впровадження електронного аудиту передбачено меморандумом про взаєморозуміння між Україною та Євросоюзом для отримання макрофінансової допомоги.

Механізм електронного аудиту базується на інформації, отриманої від платників податків у вигляді стандартного аудиторського файлу (SAF-T), розробленого ОЕСР. Цей файл простий у використанні і призначений для податкового контролю із застосуванням спеціалізованого програмного забезпечення.

– Автоматизована обробка отриманого аудиторського файлу дасть можливість для швидкого виявлення найбільш ризикових як суб’єктів (платників податків), так і об’єктів (транзакцій) для податкових перевірок, – йдеться в повідомленні.

Аудит почнуть впроваджувати з 2023 року, а в повній мірі новий вид перевірок запрацює в 2027 році.

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Мінфін презентує Концепцію е-аудиту для платників податків

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