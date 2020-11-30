У календарі щеплень до 10 інфекцій додається ще один антиген – пневмококова інфекція. Це передбачено законопроектом №4142 Про систему громадського здоров’я, який поточного тижня мають розглянути народні депутати.
Про це повідомив у соцмережі один із авторів документу – голова парламентського Комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.
– Важлива складова документу – вакцинація. Ходять чутки, що Верховна Рада планує ввести обов’язкові щеплення для українців. Насправді законопроект містить систематизовані вимоги до проведення вакцинації, які вже діють в інших законодавчих актах, – пояснив нардеп.
Окрім того, за його словами, документ передбачає дві новації – оновлення календаря щеплень вакцинацією від пневмококової інфекції, а також урегулювання питання презумпції згоди на проведення вакцинації.
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– Примусова вакцинації для всіх громадян запроваджуватись не буде, – запевнив Радуцький.
Цього тижня народні депутати розглянуть законопроєкт № 4142 «Про систему громадського здоров’я». Важлива складова…
Опубликовано Михайло Радуцький Понедельник, 30 ноября 2020 г.
Вакцинація українців від Covid-19
18 листопада головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що організатори механізму Covax підтвердили майбутнє виділення нашій країні вакцини для 20% населення.
За словами Ляшка, вакцину від коронавірусу Україна отримає безкоштовно, а близько 4 млн громадян зможуть вакцинуватись у першій половині 2021 року.