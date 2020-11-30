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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Вакцинація українців: Рада розгляне законопроект із двома новаціями

У календарі щеплень до 10 інфекцій додається ще один антиген – пневмококова інфекція. Це передбачено законопроектом №4142 Про систему громадського здоров’я, який поточного тижня мають розглянути народні депутати.

Про це повідомив у соцмережі один із авторів документу – голова парламентського Комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

– Важлива складова документу – вакцинація. Ходять чутки, що Верховна Рада планує ввести обов’язкові щеплення для українців. Насправді законопроект містить систематизовані вимоги до проведення вакцинації, які вже діють в інших законодавчих актах, – пояснив нардеп.

Окрім того, за його словами, документ передбачає дві новації – оновлення календаря щеплень вакцинацією від пневмококової інфекції, а також урегулювання питання презумпції згоди на проведення вакцинації.

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– Примусова вакцинації для всіх громадян запроваджуватись не буде, – запевнив Радуцький.

 

Цього тижня народні депутати розглянуть законопроєкт № 4142 «Про систему громадського здоров’я». Важлива складова…

Опубликовано Михайло Радуцький Понедельник, 30 ноября 2020 г.

Вакцинація українців від Covid-19

18 листопада головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що організатори механізму Covax підтвердили майбутнє виділення нашій країні вакцини для 20% населення.

За словами Ляшка, вакцину від коронавірусу Україна отримає безкоштовно, а близько 4 млн громадян зможуть вакцинуватись у першій половині 2021 року.

Фото: Dreamstime

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