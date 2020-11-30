У календарі щеплень до 10 інфекцій додається ще один антиген – пневмококова інфекція. Це передбачено законопроектом №4142 Про систему громадського здоров’я, який поточного тижня мають розглянути народні депутати.

Про це повідомив у соцмережі один із авторів документу – голова парламентського Комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

– Важлива складова документу – вакцинація. Ходять чутки, що Верховна Рада планує ввести обов’язкові щеплення для українців. Насправді законопроект містить систематизовані вимоги до проведення вакцинації, які вже діють в інших законодавчих актах, – пояснив нардеп.

Окрім того, за його словами, документ передбачає дві новації – оновлення календаря щеплень вакцинацією від пневмококової інфекції, а також урегулювання питання презумпції згоди на проведення вакцинації.

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– Примусова вакцинації для всіх громадян запроваджуватись не буде, – запевнив Радуцький.