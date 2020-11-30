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Факти / Україна / Політика
Наташа Тарчевська |

Закон про підтримку бізнесу в Україні має запрацювати до 9 грудня – Арахамія

Проект закону про фінансову підтримку малого та середнього бізнесу в Україні набуде чинності до 9 грудня.

Із такою заявою виступив голова фракції партії Слуга народу Давид Арахамія.

– У нас дуже стислі терміни для того, щоб цей законопроєкт був уже підписаний і вступив в силу до 9 грудня.

Давид Арахамия

За словами нардепа, отримати компенсацію (до 8 тис. грн на людину) зможе близько 2 млн українців.

Також депутати обговорювали питання “проходження бюрократичних узгоджень”, аби закон почав діяти до наступної середи, 9 грудня.

Пакет допомоги бізнесу Зеленського

24 листопада президент Володимир Зеленський анонсував заходи з підтримки бізнесу, який постраждав на тлі пандемії та карантину.

Найближчим часом президент внесе на розгляд до Верховної Ради проект закону про допомогу бізнесу і громадянам в умовах карантину, зокрема, про одноразової матеріальної допомоги.

8 тис. гривень – таку матеріальну допомогу отримають підприємці та наймані працівники, чия сфера діяльності потрапляє під закриття через карантин.

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