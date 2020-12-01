1 грудня коронавірус підтвердили ще у 12 498 людей, загальна кількість інфікованих від початку пандемії становить 745 123. Зокрема, захворіли 586 дітей та 646 медпрацівників.

Повністю подолали хворобу і одужали 355 172 українці, за добу їхня кількість збільшилась ще на 10 023 людини. До лікарень госпіталізували ще 1 470 пацієнтів.

Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 12 548 хворих, за добу зафіксували 221 новий летальний випадок.

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За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (1 799), Одеській (889), Дніпропетровській (870), Київській (841) та Львівській (813) областях.

Поширення коронавірусу в областях:

Київ – 72 277 (+1 799)

Вінницька – 17 569 (+164)

Волинська – 24 483 (+348)

Дніпропетровська – 39 659 (+870)

Донецька – 23 157 (+350)

Житомирська – 30 100 (+189)

Закарпатська – 23 438 (+245)

Запорізька – 31 608 (+733)

Івано-Франківська – 37 017 (+583)

Київська – 38 528 (+841)

Кіровоградська – 5 382 (+96)

Луганська – 6 350 (+76)

Львівська – 46 891 (+813)

Миколаївська – 18 985 (+450)

Одеська – 45 838 (+889)

Полтавська – 22 763 (+708)

Рівненська – 31 283 (+327)

Сумська – 29 627 (+796)

Тернопільська – 28 095 (+246)

Харківська – 55 702 (+361)

Херсонська – 10 371 (+222)

Хмельницька – 29 751 (+174)

Черкаська – 23 590 (+666)

Чернівецька – 33 942 (+210)

Чернігівська – 18 717 (+342)

Коронавірус 30 листопада

30 листопада коронавірус в Україні підтвердили у 9 946 людей, загальна кількість інфікованих становила 732 625.

Від Covid-19 30 листопада померли 114 людей, одужав за добу 5 771 хворий.

Найбільше випадків виявили у Києві (1 460), Дніпропетровській (1 138), Одеській (818), Запорізькій (725) та Київській (691) областях.