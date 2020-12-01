1 грудня коронавірус підтвердили ще у 12 498 людей, загальна кількість інфікованих від початку пандемії становить 745 123. Зокрема, захворіли 586 дітей та 646 медпрацівників.
Повністю подолали хворобу і одужали 355 172 українці, за добу їхня кількість збільшилась ще на 10 023 людини. До лікарень госпіталізували ще 1 470 пацієнтів.
Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 12 548 хворих, за добу зафіксували 221 новий летальний випадок.
Читайте: Коронавірус в Україні: карта поширення Covid-19
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (1 799), Одеській (889), Дніпропетровській (870), Київській (841) та Львівській (813) областях.
Поширення коронавірусу в областях:
- Київ – 72 277 (+1 799)
- Вінницька – 17 569 (+164)
- Волинська – 24 483 (+348)
- Дніпропетровська – 39 659 (+870)
- Донецька – 23 157 (+350)
- Житомирська – 30 100 (+189)
- Закарпатська – 23 438 (+245)
- Запорізька – 31 608 (+733)
- Івано-Франківська – 37 017 (+583)
- Київська – 38 528 (+841)
- Кіровоградська – 5 382 (+96)
- Луганська – 6 350 (+76)
- Львівська – 46 891 (+813)
- Миколаївська – 18 985 (+450)
- Одеська – 45 838 (+889)
- Полтавська – 22 763 (+708)
- Рівненська – 31 283 (+327)
- Сумська – 29 627 (+796)
- Тернопільська – 28 095 (+246)
- Харківська – 55 702 (+361)
- Херсонська – 10 371 (+222)
- Хмельницька – 29 751 (+174)
- Черкаська – 23 590 (+666)
- Чернівецька – 33 942 (+210)
- Чернігівська – 18 717 (+342)
Коронавірус 30 листопада
30 листопада коронавірус в Україні підтвердили у 9 946 людей, загальна кількість інфікованих становила 732 625.
Від Covid-19 30 листопада померли 114 людей, одужав за добу 5 771 хворий.
Найбільше випадків виявили у Києві (1 460), Дніпропетровській (1 138), Одеській (818), Запорізькій (725) та Київській (691) областях.