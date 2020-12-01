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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

12 498 нових випадків: в Україні знову зріс добовий приріст хворих на Covid-19

1 грудня коронавірус підтвердили ще у 12 498 людей, загальна кількість інфікованих від початку пандемії становить 745 123. Зокрема, захворіли 586 дітей та 646 медпрацівників.

Повністю подолали хворобу і одужали 355 172 українці, за добу їхня кількість збільшилась ще на 10 023 людини. До лікарень госпіталізували ще 1 470 пацієнтів.

Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 12 548 хворих, за добу зафіксували 221 новий летальний випадок.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта поширення Covid-19

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (1 799), Одеській (889), Дніпропетровській (870), Київській (841) та Львівській (813) областях.

Поширення коронавірусу в областях:

  • Київ – 72 277 (+1 799)
  • Вінницька – 17 569 (+164)
  • Волинська – 24 483 (+348)
  • Дніпропетровська – 39 659 (+870)
  • Донецька – 23 157 (+350)
  • Житомирська – 30 100 (+189)
  • Закарпатська – 23 438 (+245)
  • Запорізька – 31 608 (+733)
  • Івано-Франківська – 37 017 (+583)
  • Київська – 38 528 (+841)
  • Кіровоградська – 5 382 (+96)
  • Луганська – 6 350 (+76)
  • Львівська – 46 891 (+813)
  • Миколаївська – 18 985 (+450)
  • Одеська – 45 838 (+889)
  • Полтавська – 22 763 (+708)
  • Рівненська – 31 283 (+327)
  • Сумська – 29 627 (+796)
  • Тернопільська – 28 095 (+246)
  • Харківська – 55 702 (+361)
  • Херсонська – 10 371 (+222)
  • Хмельницька – 29 751 (+174)
  • Черкаська – 23 590 (+666)
  • Чернівецька – 33 942 (+210)
  • Чернігівська – 18 717 (+342)

коронавірус в Україні 1 грудня 2020

Коронавірус 30 листопада

30 листопада коронавірус в Україні підтвердили у 9 946 людей, загальна кількість інфікованих становила 732 625.

Від Covid-19 30 листопада померли 114 людей, одужав за добу 5 771 хворий.

Найбільше випадків виявили у Києві (1 460), Дніпропетровській (1 138), Одеській (818), Запорізькій (725) та Київській (691) областях.

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