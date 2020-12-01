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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

2,6 млрд грн замість 15: у держбюджеті-2021 скоротили витрати на вакцинацію від Covid-19

У проекті держбюджету на 2021 рік на вакцинацію українців від коронавірусу передбачено менше коштів, ніж просили у Міністерстві охорони здоров’я.

Так, у документі зазначена сума 2,6 млрд грн, а мала би бути 15,1 млрд грн.

– У бюджетному запиті ми подали на вакцинацію від Covid-19 15,1 млрд грн. Ми розрахували, кого саме  повинні вакцинувати, виходячи з цін, які заявили світові виробники. Зараз в бюджеті стоїть 2,6 млрд грн. Ми не можемо з цим миритися, – повідомив під час брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов.

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Міністр пояснив, що обсяг фінансування на вакцинацію від коронавірусу розраховували для всіх груп ризику, до яких належать медичні працівники, працівники освіти, Нацполіції та інших професій, а також люди старше 65 років і ті, хто має супутні захворювання.

Напередодні головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що у 2021 році вакцинувати від коронавірусу планують понад 20,8 млн українців.

За його словами, крім коштів, які передбачені у держбюджеті, Україна очікує отримати гроші від Європейського інвестиційного та Світового банків.

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