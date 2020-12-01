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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Віталій Плахта |

Долар і євро здорожчали: курс валют на 1 грудня

Курс долара станом на 1 грудня здорожчав на 3 копійки.

Згідно з оновленим курсом валют Національного банку України, курс іноземної валюти встановлено на рівні 28,49 грн/1$.

Курс євро також зріс на 19 копійок – до 34,14 грн/1€.

Російський рубль трохи здорожчав, його курс становить 0,374 грн.

Курс валют на 1 грудня:

  • $1 – 28,4962 грн;
  • €1 – 34,1456 грн;
  • 1 польський злотий – 7,633 грн;
  • 10 російських рублів – 3,7456 грн.

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Курс валют НБУ на 1 грудня 2020 на Україні

Українці почали робити більше вкладів у доларах

У зв’язку з ризиками втрат українці частіше вважають за краще робити вклади в банки у доларах.

У третьому кварталі 2020 року обсяги валютних вкладів населення зросли на 1,3% квартал до кварталу (+ 5,3% рік до року) в доларовому еквіваленті.

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