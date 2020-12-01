1 грудня депутати Верховної Ради України проголосували за відтермінування запровадження касових апаратів для підприємців. Законопроект №4439-д підтримало 319 нардепів. Як голосували окремі фракції політичних партій, дивіться на Фактах ICTV.

Слуга народу

Підтримали законопроект – 202;

Проти – 1;

Утрималися – 3;

Не голосували – 5;

Відсутні – 35.

Опозиційна платформа За життя

Підтримали законопроект – 18;

Проти – 0;

Утрималися – 1;

Не голосували – 16;

Відсутні – 9.

Читайте: Вакцинація українців: Рада розгляне законопроект із двома новаціями

Європейська солідарність

Підтримали законопроект – 21;

Проти – 0;

Утрималися – 0;

Не голосували – 2;

Відсутні – 4.

Батьківщина

Підтримали законопроект – 11;

Проти – 0;

Утрималися – 0;

Не голосували – 0;

Відсутні – 13.

За майбутнє

Підтримали законопроект – 18;

Проти – 0;

Утрималися – 0;

Не голосували – 2;

Відсутні – 4.

Довіра

Підтримали законопроект – 17;

Проти – 0;

Утрималися – 0;

Не голосували – 2;

Відсутні – 1.

Голос

Підтримали законопроект – 18;

Проти – 0;

Утрималися – 0;

Не голосували – 0;

Відсутні – 2.

Позафракційні депутати

Підтримали законопроект – 14;

Проти – 0;

Утрималися – 0;

Не голосували – 0;

Відсутні – 4.

Касові апарати для ФОПів: як голосували фракції (ДОКУМЕНТ) by Lyuda Bogdanova on Scribd

Що передбачає законопроект №4439-д

Законопроект №4439-д переносить запровадження обов’язкових касових апаратів для ФОПів до 2022 року. Крім того, завдяки документу скасовується механізм повернення коштів за під час розрахунків (кешбек).

Також закон визначає обсяги доходів для першої та другої груп платників податків.