Коронавірус в Україні та світі не відступає. 1 грудня стало відомо про 510 тис. нових випадків коронавірусу у світі, загалом захворіло понад 63,5 млн осіб.

За період пандемії на планеті зафіксували 1 473 920 летальних випадків, за останню добу померло 8 тис. пацієнтів.

Найбільше хворих зареєстровано у США, Індії та Бразилії. Україна у рейтингу поширення хвороби займає 17-те місце.

Коронавірус в Україні та скорочення витрат на вакцинацію

1 грудня в Україні підтвердили 12 498 позитивних тестів на Covid-19. Загалом захворіло 745 123 українці.

За період пандемії зафіксовано 2 548 смертей, за останню добу від ускладнень помер ще 221 пацієнт.

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У проекті державного бюджету 2021 скоротили видатки на вакцинацію від коронавірусу. Міністерство охорони здоров’я України просило виділити 15,1 млрд грн, однак у документі наразі зазначено суму – 2,6 млрд грн.

Очільник комітету Верховної Ради з питань соціальної політики з фракції Слуга народу Галина Третьякова роз’яснила питання щодо фінансової допомоги підприємцям під час карантину. За її словами, матеріальну підтримку нададуть фізичним особам, які сплатили 8 тис. грн податків протягом року.

Хорватія заборонила в’їзд для українців

1 грудня влада Хорватії повідомила про тимчасове обмеження в’їзду для громадян України. Виняток становлять медичні працівники, моряки, прикордонники, дипломати та ще кілька категорій.

Для перетину кордону українці повинні мати з собою ПЛР-тест та підтвердження бронювання житла для самоізоляції.