МОЗ ще не готувало проект рішення про локдаун – Степанов

Міністерство охорони здоров’я не виноситиме питання про запровадження локдауну в Україні не засідання Кабінету міністрів 2 грудня.

Відповідно, найближчими днями офіційного рішення ще не буде. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, 2 грудня не варто чекати на рішення про посилення карантинних обмежень.

– Ми таку пропозицію на засідання уряду не виносили. А щодо завтра, то (пропозиції, – ред.) не стосуються карантинних обмежень. Там є постанови про виділення коштів лабораторним центрам, – зазначив Степанов.

Він також додав, що проект рішення про локдаун ще навіть не готували, а також наголосив, що про нього повідомлять попередньо за 7-10 днів.

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Локдаун в Україні

30 листопада ЗМІ повідомили, що локдаун в Україні запровадять із 23 грудня до 15 січня. Таку інформацію вони отримали від інформатора у Кабінеті міністрів України.

У прес-службі президента 30 листопада заявили, що точної дати запровадження локдауну в Україні поки що немає.