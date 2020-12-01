Після 10 грудня в Україні відкриються ялинкові базари при державних лісогосподарських підприємствах. Середня ціна на ялинку в 2020 році становить 75 грн.

Найбільше за новорічну красуню доведеться викласти жителям Івано-Франківська – в середньому 120 грн. Дещо нижча ціна у Чернівцях (109 грн) та Києві (106 грн).

Найдешевшими цінами на новорічні ялинки можуть похизуватися Луцьк (65 грн), Суми (59 грн), Полтава (55 грн) і Харків (48 грн).

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У межах 80-95 грн ялинку можна буде придбати у Львові (94), Дніпрі (86), Одесі (90).

У Держлісагентстві додали, що найчастіше українці купують сосну звичайну, сосну Палласа (кримську), ялину європейську (смереку) і ялицю білу. Цьогоріч лісівники планують продати близько 500 тис. дерев.

Оскільки ялинка – один з незамінних атрибутів у будинку під час святкування Нового року, прикрашає її кожен на свій смак. Але у господаря Нового року 2021 металевого Бика є свої уподобання.

Як прикрасити ялинку на Новий рік 2021 і задобрити покровителя року – читайте в матеріалі.