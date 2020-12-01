Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками – за цією статтею ККУ (ч. 1 ст. 161) Нацполіція відкрила провадження після відео-погроз українцям угорського походження на Закарпатті провокаторами у масках.
Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.
За його словами, за розпалювання національної ворожнечі загрожує штраф або до трьох років позбавлення волі.
Клименко наголосив, що Україна – демократична держава, і тут немає місця для екстремістських висловлювань і утисків громадян.
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Він також сказав, що поліція проводить заходи для встановлення та затримання провокаторів.
Погрози угорцям Закарпаття
Днями деякі закарпатські інтернет-ресурси опублікували відео з невідомим чоловіком у масці та символікою Правого сектору. Він стояв на тлі покажчика населеного пункту Берегове Закарпатської області та погрожував угорцям. Відеоролик на YouTube вже заблоковано.