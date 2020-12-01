Вперше з моменту одужання глави Верховної Ради Дмитра Разумкова нардепи зберуться на пленарне засідання, аби вкінці року розглянути низку законопроектів, серед яких питання про посилення карантину на новорічні свята.

Перший заступник спікера парламенту Руслан Стефанчук закликав внести до порядку денного законопроект про народовладдя через всеукраїнський референдум, тож цілком можливо, що це питання розглянуть 1 грудня.

Крім того парламентська робоча група до 1 грудня повинна була розробити узгоджені законопроекти для розв’язання конституційної кризи.

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Держбюджет 2021

Законопроект про державний бюджет на 2021 рік на цьому пленарному тижні розглядати не будуть, оскільки народним депутатам потрібен час, щоб з ним ознайомитися.

Це підтвердив глава Верховної Ради Дмитро Разумков на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту.