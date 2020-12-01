1 грудня Верховна Рада збереться на чергове засідання. На порядку денному в депутатів низка важливих законопроектів.

У першому читанні парламентарі розглядатимуть зміни до Господарського та Кримінального кодексів, законів Про гуманітарну допомогу, Про освіту та Про місцеве самоврядування в Україні.

Поза читанням депутати розглянуть законопроект Про призначення на посаду судді Конституційного Суду України.

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У другому читанні народні обранці розглянуть президентський законопроект Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями.

Порядок денний

Також у депутатів на порядку денному проект Постанови про звернення до Кабінету міністрів України щодо налагодження залізничного сполучення північних районів Луганської області.

Держбюджет 2021

Законопроект про державний бюджет на 2021 рік на цьому пленарному тижні розглядати не будуть, оскільки народним депутатам потрібен час, щоб із ним ознайомитися.

27 листопада у Верховну Раду надійшов доопрацьований до другого читання проект закону про державний бюджет на 2021 рік.

На позачерговому засіданні 26 листопада Кабінет міністрів затвердив доопрацьований і погоджений з МВФ проект головного кошторису країни.