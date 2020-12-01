У вівторок, 1 грудня, на тлі протестів ФОПів у Києві утворилися затори.

Станом на 13.00 перекрито Хрещатик та вулицю Грушевського. Затори тягнуться від Європейської площі до Бессарабського ринку.

Колони протестувальників рухаються повільно, учасники протестів створюють багато шуму за допомогою дудок.

Намагаючись об’їхати заблоковані вулиці, повністю зупинилися автомобілі на вулицях Шовковична, Мечникова, Інститутська, Мазепи та інші.

Через ДТП рух ускладнено на Володимирському узвозі та Набережному шосе.

Столичні правоохоронці працюють у посиленому режимі.

Протести ФОПів

Вранці 1 грудня розпочалася чергова акція протесту підприємців під стінами Верховної Ради.

Головною вимогою ФОПів залишається скасування вимог щодо обов’язкового використання касових апаратів вже з 1 січня 2021 року.

Володимир Зеленський вніс до Верховної ради проект закону про відстрочку РРО, однак, на думку експертів, депутати не встигнуть його проголосувати до кінця року.

Підприємці масово вийшли на вулиці, аби висловити свій протест проти користування касовими апаратами в обов’язковому порядку.