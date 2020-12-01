Адміністрацію Жовківської ЦРЛ у Львівській області підозрюють у недбальстві, оскільки у момент відключення електрики вона нічого не зробила для того, щоб підключити хірургічний корпус до резервного живлення.

Це спричинило смерть двох пацієнтів, які були підключені до апаратів ШВЛ. Такі попередні висновки урядової комісії, яка вже два дні вивчає обставини смерті хворих.

Тому на власника лікарні, а саме на Жовківську райраду, підготували лист з ініціативою звільнення керівництва ЦРЛ.

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Окрім того, департамент охорони здоров’я проведе клініко-експертну оцінку надання медичної допомоги померлим, аби зрозуміти, чи ці випадки смерті пов’язані із відключенням енергії.

Померли у лікарні під Львовом

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті двох пацієнтів Жовківської районної лікарні. Вони перебували у реанімації на апаратах штучної вентиляції легень, коли в установі зникло світло.

За даними поліції Львівської області, повідомлення про смерть двох пацієнтів з’явилося в соцмережах.

Джерело: ЛОДА