Ціни на газ взимку: які тарифні пакети існують та від чого залежить вартість

В Україні вже п’ятий місяць працює конкурентний ринок газу для населення. Із серпня 2020 року ціни на блакитне паливо встановлює не уряд, а самі постачальники, які конкурують між собою за споживача. А люди можуть самі обирати найвигідніший варіант і змінювати за потреби компанію-постачальника.

Із відкриттям ринку обирати є з чого. Свої тарифні пакети нині пропонують понад 50 компаній. І в грудні більшість із них не підняли цінники. Чому? І чи варто очікувати подорожчання наступного місяця? Факти, ICTV підготували традиційний огляд ринку газу для побутових споживачів.

Без подорожчання

Більшість газопостачальних компаній уже оголосили свої ціни на грудень. Порівняно з листопадом вони здебільшого не змінилися. А деякі постачальники навіть знизили свої тарифні плани.

Нагадаємо, учасники ринку газу мають оприлюднювати ціну за п’ять днів до початку місяця постачання, якщо ціна на наступний місяць відрізнятиметься від попередньої.

За даними інформаційно-консультаційного центру ГазПравда, станом на кінець листопада свої грудневі пропозиції для споживачів у бік зниження переглянули 15 компаній, 30 компаній лишили їх на попередньому рівні й лише дев’ять постачальників підвищили ціни. Ще одна компанія взагалі вперше вийшла на роздрібний ринок газу.

Це – яскравий приклад позитивного впливу конкуренції постачальників на ринку газу для населення, наголошують фахівці.

Водночас у грудні пропозиції різних постачальників усе ще суттєво різняться – понад 3 грн на кубометрі.

Як йдеться в огляді ГазПравди, найвигіднішу ціну газу в грудні – 5,95 грн за кубометр – запропонувала компанія Megawatt. Це на 27 коп. менше, ніж у листопаді.

Компанія ВКФ Теплобуд порівняно з попереднім місяцем також знизила вартість кубометра газу на 40 коп. Її груднева пропозиція – 6,25 грн за кубометр.

Не стала підвищувати ціни й газопостачальна компанія Нафтогаз України. У грудні, як і в листопаді, діятимуть пропозиції 6,33 грн за кубометр у місячному тарифі та 6,45 грн за кубометр – у річному.

До рівня 6,33 грн за кубометр у грудні ціну знизило ТОВ Газ АП. А от компанія Paliv Energy, яка в листопаді пропонувала газ по 6 грн за кубометр, підвищила ціну до 6,35 грн за кубометр. ТОВ Донецькі енергетичні послуги YASNO в грудні пропонує паливо по 6,49 грн за кубометр, як і в листопаді.

Ціни решти постачальників коливаються від 6,55 грн до 9,05 грн за кубометр.

Одні з найвищих цін у грудні – в низки регіональних газзбутів, афілійованих з облгазами, які постачають газ більшості споживачів у відповідних регіонах. Їхні пропозиції коливаються від 8,81 до 8,96 грн за кубометр. Зокрема, за 8,96 грн газ продає ТОВ Запоріж газзбут.

Але найвищу ціну в грудні – 9,05 грн за кубометр – оприлюднила ТОВ Львівенергозбут.

Варто нагадати, що всі ціни тут зазначені з ПДВ, але без урахування вартості доставки. Адже за розподіл газу споживачі сплачують облгазам, а не газопостачальним компаніям.

Ціну зупинили ринок і погода

Оскільки Україна імпортує значну частину природного газу, ціни на паливо формуються на динаміці цін на європейських хабах. Однак при цьому чимале значення має баланс попиту і пропозиції на українському ринку в конкретний період.

— Попит на газ має сезонний характер. Зазвичай ціна зростає в опалювальний період (жовтень–березень) і знижується – у літній (квітень–вересень). Але наскільки саме зміниться ціна, залежить від багатьох чинників, зокрема погоди, очікувань щодо імпорту газу, видобутку тощо, – розповідає директор Газопостачальної компанії Нафтогаз України Максим Рабінович.

Усі ці тенденції наприкінці осені сприяли тому, що грудневі цінники на газ після помітного подорожчання в листопаді практично не змінилися.

— Ціни на європейських ринках стабілізувалися. Наприкінці жовтня під старт опалювального сезону трейдери зіграли на підвищення сильніше, аніж зріс реальний попит. Тому жодних підстав для зростання цін у грудні не було, – пояснює директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Від чого залежатиме ціна газу в січні?

Є шанс, що суттєвого зростання ціни газу не буде і в січні.

— В Європі сьогодні великі запаси природного газу. Враховуючи невідновлення ділової активності в умовах пандемії, загрозу посилення протиепідемічних заходів, прогноз доволі теплої зими, можна стверджувати, що підстав для різкого зростання цін на газ найближчим часом немає, – прогнозує координатор житлово-комунальних та енергетичних програм Громадянської мережі Опора Тетяна Бойко.

На думку експертів, навіть у разі сильних морозів ціна газу в січні навряд чи перевищить позначку 10 грн за кубометр. Якщо ж зима цього року знову виявиться відносно м’якою, ціновий максимум може виявитися ще нижчим.

— 8-8,5 грн за кубометр – це найбільш імовірний рівень цін на газ цієї зими, якщо погода буде відносно сприятливою. Якщо ж у січні будуть сильні морози, тоді газ може подорожчати до рівня 9-9,5 грн за кубометр, – вважає Олександр Харченко.

Газова страховка

Наскільки саме холодними виявляться січень і лютий, поки що невідомо. Тож ризик зростання попиту й незначного подорожчання газу до 9,5-10 грн за кубометр у розпал опалювального сезону все ще зберігається.

Водночас у споживачів усе ще є можливість зекономити на ймовірному сезонному подорожчанні палива, скориставшись акційними пропозиціями на опалювальний сезон або ж на цілий рік наперед.

Почнемо з найдешевшої – тарифу Фіксована ціна від ТОВ Галнафтогаз. Його грудневі умови – 5,99 грн за кубометр із грудня до квітня. Прогнозний обсяг газу обирає сам споживач, але сплатити за нього доведеться одразу – авансом. А за понаднормові обсяги треба буде сплачувати вже за ринковою ціною.

ВЕК Палівенерго пропонує на опалювальний сезон тариф Передплатний. Ціна – 6,22 грн за кубометр з грудня до квітня, якщо встигнути підключитися до 31 грудня. Тариф також передбачає стовідсоткову передоплату, але лише за місяць наперед, а не за весь сезон одразу. Прогнозний обсяг газу обирає споживач, але за понаднормове споживання доведеться сплатити за ринковими цінами.

Наступний тариф – Річний, але з помісячною оплатою – від Газопостачальної компанії Нафтогаз України. Ціна – 6,45 грн за кубометр, як і в листопаді.

Замість передоплати компанія пропонує помісячну оплату рівними частинами впродовж усього року.

Якщо споживач підключиться до тарифу до 31 грудня, то платитиме фіксовану ціну 6,45 грн за кубометр незалежно від сезону й навіть у випадку перевищення споживання від замовлених обсягів. Тоді як решта постачальників понаднормові обсяги зобов’язують оплачувати окремо – за ринковими цінами.

Свої тарифи на опалювальний сезон (з грудня до квітня) під назвою Економний та Прогнозований має й газопостачальник Асканія Енерджі. Умови Економного – 6,49 грн за кубометр. Але потрібна 100-відсоткова передоплата. Прогнозований тариф передбачає ціну 6,59 грн за кубометр, але натомість замість передоплати тут є можливість оплачувати замовлені обсяги рівними частинами.

Проте понаднормові обсяги в обох тарифах треба буде оплачувати за ринковими цінами. Скористатися пропозиціями на таких умовах можна до 25 грудня.

Газопостачальна компанія TAS Energy пропонує паливо за фіксованою ціною – 6,84 грн за кубометр – до кінця квітня. Оплата – за фактом споживання. Однак термін підключення – до 15 грудня.

Отже, якщо хочете уникнути ймовірного сезонного подорожчання в січні-лютому, купити паливо на зиму за акційними умовами можна навіть у грудні.

“Сюрприз” із доставкою

Тим часом українцям варто бути готовими до чергового подорожчання доставки газу.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, на своєму засіданні 25 листопада схвалила проекти постанов про встановлення нових тарифів для операторів газорозподільчих мереж (облгазів).

Для 20 компаній пропонується підняти тариф у середньому на 80%. Зменшення вартості доставки відбудеться лише для двох операторів.

Якщо ці тарифи остаточно затвердять, то ціни на доставку коливатимуться від 0,38 грн до 3,19 грн за кубометр на місяць, залежно від регіону.

Нині вартість цієї послуги в середньому по країні – близько 1,2 грн за кубометр на місяць.

Однак ці зміни ще не набули чинності. Після оприлюднення відповідних проектів постанов на сайті НКРЕКП споживачі, представники громадських організацій, інші зацікавлені особи впродовж 10 днів матимуть змогу письмово надати до них свої зауваження та пропозиції.

Після збору й аналізу пропозицій відбудуться громадські обговорення, й лише після цього національний регулятор ухвалить остаточне рішення про затвердження нових тарифів облгазам.