Австралійське архітектурне бюро Coop Himmelblau бере участь у побудові оперного театру в окупованому Севастополі. Україна вивчає питання введення санкцій проти бюро.

Про це повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба у соціальних мережах. Він зазначив, що особисто звернувся до директора бюро Вольфа Прікса та спробував переконати його припинити участь у спорудженні оперного театру.

– На початку жовтня я подзвонив Пріксу і намагався переконати його не руйнувати свою репутацію участю в цій непрямій і в той же час однозначній легітимізації анексії. На жаль, він не прислухався до моїх аргументів, – написав Щерба.

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Він додав, що Україна поінформує своїх партнерів у всьому світі про інцидент.

– Наші партнери по всьому світу будуть повідомлені, що колись респектабельне архітектурне бюро укладає нині сумнівні угоди з Путіним,- додав посол.

Незаконні розкопки в Криму

Міністерство закордонних справ України повідомило, що археологічні розкопки, які здійснює Російська Федерація на території Криму, не є законними.

Росія порушує норми міжнародного права, не поважаючи територію іншої держави. ЮНЕСКО стверджує, що будь-яка держава-окупант не має права проводити археологічні розкопки на окупованих територіях іншої держави.

Джерело: Олександр Щерба