Українці зможуть стежити за наявністю ліків від Covid-19 онлайн

Національна служба здоров’я України створила онлайн-карту, за допомогою якої можна стежити за наявністю ліків від Covid-19 у лікарнях. Дашборд (інтерактивна карта) містить інформацію щодо залишків лікарських засобів, які використовують під час лікування коронавірусу.

Можна відслідковувати інформацію щодо визначеного регіону, лікарні чи препарату. Дані надає державне підприємство Медичні закупівлі України.

Крім цього, за допомогою функціоналу дашборду можна простежити наявність медикаменів у аптеках.

Читайте: Як працює локдаун у світі і де він дав результат

Як стежити за витратими лікарень

Громадська організація Антикорупційний штаб створила чат-бот Медсестра Іванка. За допомогою нього можна стежити за тим, як медичні уставнови витрачають кошти.

Обравши визначену лікарню користувач може переглянути, які засоби вона закуповує та за якою ціною. Крім того, у чат-боті можна поскаржитися на корупцію.