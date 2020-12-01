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Віталій Плахотний |

Зупинили авто нардепа: під Радою підприємці поштовхалися з поліцією

Зупинили авто нардепа: під Радою підприємці поштовхалися з поліцією

Під час акції протесту підприємців під стінами Верховної Ради люди зупинили автомобілі декількох народних депутатів.

Звільняти рух транспорту народних обранців кинулися співробітники поліції, які слідкували за правопорядком на демонстрації.

Між протестувальниками та поліцейськими сталася штовханина, після якої авто нардепів продовжили рух.

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Через ці інциденти затримань людей не було.

Людям замало відтермінування запровадження касових апаратів

У вівторок, 1 грудня, Верховна Рада проголосувала за відтермінування обов’язкового запровадження касових апаратів для ФОПів до 1 січня 2022 року.

Водночас підприємці під парламентом назвали це “зрадою” та закликали до продовження акції протесту на ніч.

В організації Підприємці України/#SaveФОП, яка є організатором протестів, вимагають ухвалення законопроектів №2644 і №2645, які пропонують скасувати закони, що зобов’язують фізичних осіб підприємців мати касові апарати.

Фото: скріншот

Джерело: Радіо Свобода

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