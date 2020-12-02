Архів із сотнями тисяч документів ХХ сторіччя став доступним онлайн

Онлайн-архів із сотнями тисяч оцифрованих документів за ХХ сторіччя вже доступний на онлайн-платформі Меморіального центру Голокосту Бабин Яр.

Тут можна ознайомитися із електронними копіями архівних документів, які стосуються періоду окупації Києва 1941-1943 років, актовими книгами РАЦСів, довідковими картотеками, фондами районних управ, а також документами, що стосуються трагічних подій у Бабиному Яру тощо.

Цифровий архів постійно поповнюватиметься новими документами. Робота над ним ведеться в межах проекту Меморіального центру Імена, який спрямований на те, щоб скласти максимально повний і точний список убитих у Бабиному Яру та відновити дані про склад населення Києва до війни та в післявоєнний період.

Матеріали будуть корисними не лише дослідникам і науковцям, а й людям, які цікавляться історією своєї сім’ї. Наявність таких даних онлайн може стати у пригоді для проведення генеалогічних досліджень та пошуку інформації про своїх рідних.

– Одним із основних завдань Меморіального центру є гідне вшанування пам’яті всіх жертв Бабиного Яру. Досі навіть достеменно не відома кількість загиблих у Бабиному Яру – вона коливається від 70 тис. до 100 тис. Нацисти не фіксували імена жертв, радянська влада проводила політику затирання пам’яті про трагедію. Імена тисяч людей були просто забуті.

Наше завдання – повернути про них пам’ять. Ми підтримуємо державну політику діджиталізації архівів, оцифровуємо та оприлюднюємо величезні масиви матеріалів періоду Другої світової війни, а також доокупаційного і післявоєнного періодів, які були закриті, робимо доступними документи для дослідників у всьому світі, – наголосив генеральний директор Меморіального центру Голокосту Бабин Яр Макс Яковер.

Також Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр уклав із Державною архівною службою Меморандум про партнерство, який передбачає спільну роботу над створенням цифрового архіву, співпрацю в освітніх, наукових, культурних заходах.

Завдяки спільній роботі із Державною архівною службою та більш ніж 10 архівними установами Меморіальний центр вже оцифрував більше півмільйона архівних документів. З них – 200 тис. засекречених раніше матеріалів часів нацистської окупації Києва та понад 130 тис. актових книг РАЦСів.

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За словами Анни Фурман, керівниці проекту Імена, наступного року дослідники планують оцифрувати ще близько мільйона важливих документів з історії Голокосту та нацистської окупації України.

– Завдяки цим документам ми відновлюємо максимально повну інформацію про загиблих у Бабиному Яру та їхніх родичів. Документи дозволяють персоналізувати історії мешканців, оцінити склад населення міста та його околиць в довоєнний та післявоєнний періоди. Ми також збираємо найбільшу базу імен мешканців Києва ХХ сторіччя. В архівах багато цікавих документів і матеріалів, доступ до них буде корисним для проведення досліджень, вони можуть допомогти людям дізнатися правду про минуле своєї родини та про нашу історію, – наголосила Анна Фурман.

Така ж робота ведеться і на міжнародному рівні. Нещодавно між Меморіальним центром Голокосту Бабин Яр та Ізраїльським національним меморіалом Катастрофи (Голокосту) та Героїзму Яд Вашем була підписана Угода про співпрацю, яка передбачає обмін архівною інформацією.

Нагадаємо, що в межах проекту Імена Меморіальним центром вже укладено уточнену та доповнену базу на 19 тис. імен жертв Бабиного Яру.

За цей час були об’єднані всі наявні мартирологи, проаналізовані архівні матеріали, прибрані дублікати, виправлені помилки, уточнені дані про 3,5 тис. осіб. Також було віднайдено більше 900 нових імен жертв Бабиного Яру, невідомих раніше.

Ми закликаємо всіх, хто знає, пам’ятає або чув від когось про людей, які були вбиті в Бабиному Яру або в інших районах Києва під час окупації, зв’язатися з нами за електронною адресою: names@babynyar.org.

Поділіться з нами фотографіями або будь-якими іншими матеріалами, які могли зберегтися у ваших сімейних архівах чи фотоальбомах. Це допоможе відтворити історії людей, життя яких трагічно обірвалися.

Раніше ми писали про те, що науковці центру Бабин Яр встановили місця розстрілу євреїв у 1941 році.