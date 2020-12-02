Через коронавірус у Києві на карантин зачинені чотири школи та сім дитячих садочків.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

– Нині у місті зачинені на карантин 4 школи. В понеділок, нагадаю, було шість. Тобто, дві школи відновили навчання. На дистанційному навчанні – 1 161 клас у 286-ти школах. Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 1 328. Також хворіють понад 980 педагогів, – повідомив Кличко.

За словами мера, у дитячих садочках через виявлені випадки вірусу тимчасово закрита 191 група у 146-ти садках.

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Сім садочків повністю зачинені на карантин. Наповненість дітей у дитсадках сьогодні – понад 51 відсоток.

Коронавірус у Києві

У Києві станом на 2 грудня зафіксували 1 735 нових випадків коронавірусу. Загалом у столиці захворіло вже 74 012 осіб.

Одужали за добу найбільше хворих за час пандемії – 511 людей. Усього коронавірус подолали 23 763 мешканці Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 277, Дарницькому – 258, Солом’янському районі – 214 випадків.