За минулий тиждень на гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли 199 277 людей. З них 39,5% – діти віком до 17 років.

Інтенсивний показник захворюваності становить 524,5 на 100 тис. населення. Це свідчить про те, що епідемічний поріг перевищений на 8,6%.

Разом з тим в Україні фіксують нерівномірне географічне поширення грипу. За результатами лабораторного дослідження, у 5 із 16 зразків матеріалів визначено віруси грипу: один — типу А(Н1)pdm09, три — типу B.

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Водночас минулого тижня проти грипу вакцинувалися 17 644 людини. З початку епідемічного сезону щеплення зробили 101 145 жителів.

Тим часом, статистика коронавірусу в Україні 2 грудня свідчить про 13 141 новий випадок Covid-19. Від початку пандемії захворіли 758 264 українці.

Загалом одужали від коронавірусу 369 054 пацієнти, померли 12 717 хворих.