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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Кабмін готує масове тестування на Covid-19 в обласних центрах і великих містах

Кабінет міністрів працює над проектом масового тестування українців на коронавірус в обласних центрах і великих містах.

За словам прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, пріоритетним буде проведення тестування у Києві, Київській області, обласних центрах і великих містах з населенням понад 100 тис.

Разом з тим уряд веде переговори щодо поставок вакцин проти коронавірусу з компаніями Pfizer і AstraZeneca. За словами глави Кабміну, уже в другому кварталі 2021 року в Україні почнеться вакцинація.

Читайте: ПЛР-тестування у Києві: як самотужки здати аналізи на коронавірус

Наразі тести на коронавірус в Україні можна зробити безкоштовно, але не усім охочим. МОЗ визначив чіткий перелік тих, хто це може зробити.

Як безкоштовно здати тест на Covid-19 і куди звертатися – читайте в матеріалі.

Джерело: Кореспондент

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