PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Ольга Тетеріна |

Карантин вихідного дня у Києві не показав результатів – Рубан

Карантин вихідного дня, який уряд запровадив до 30 листопада, не показав ефективних результатів у боротьбі з поширенням коронавірусу в Києві. Кількість хворих продовжує зростати.

Про це заявив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан у коментарі одному з видань. Він додав, що карантин вихідного дня ввели, аби зменшити соціальну активність.

– Сьогодні карантин не показав свою ефективність і доцільність під час цих умов. Результатів від карантинних заходів – немає ніяких. З епідеміологічної точки зору, можливо, якісь інші, – сказав Рубан.

Читайте: Майже 60% українців підтримують локдаун на новорічні свята – опитування

Голова Держспоживслужби зазначив, що нині він спостерігає зростання захворюваності у регіоні. Тому карантин вихідного дня неефективний.

Рубан додав, що немає показників, які підтверджуть результативність такого карантину.

Станом на 2 грудня у Києві зафіксували 1 735 нових випадків коронавірусу. Загалом у столиці захворіло вже 74 012 осіб.

Що виправить ситуацію з коронавірусом в Україні?

Олег Рубан раніше заявляв, що  ситуацію з коронавірусом в Україні покращить лише запровадження жорсткого карантину щонайменше на три тижні, до того ж з обмеження роботи громадського транспорту, зокрема й метро.

На його думку, на цей період треба закрити все, окрім об’єктів критично важливої інфраструктури.

Джерело: РБК-Україна

Фото: Pexels

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка