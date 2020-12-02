Карантин вихідного дня у Києві не показав результатів – Рубан

Карантин вихідного дня, який уряд запровадив до 30 листопада, не показав ефективних результатів у боротьбі з поширенням коронавірусу в Києві. Кількість хворих продовжує зростати.

Про це заявив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан у коментарі одному з видань. Він додав, що карантин вихідного дня ввели, аби зменшити соціальну активність.

– Сьогодні карантин не показав свою ефективність і доцільність під час цих умов. Результатів від карантинних заходів – немає ніяких. З епідеміологічної точки зору, можливо, якісь інші, – сказав Рубан.

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Голова Держспоживслужби зазначив, що нині він спостерігає зростання захворюваності у регіоні. Тому карантин вихідного дня неефективний.

Рубан додав, що немає показників, які підтверджуть результативність такого карантину.

Станом на 2 грудня у Києві зафіксували 1 735 нових випадків коронавірусу. Загалом у столиці захворіло вже 74 012 осіб.

Що виправить ситуацію з коронавірусом в Україні?

Олег Рубан раніше заявляв, що ситуацію з коронавірусом в Україні покращить лише запровадження жорсткого карантину щонайменше на три тижні, до того ж з обмеження роботи громадського транспорту, зокрема й метро.

На його думку, на цей період треба закрити все, окрім об’єктів критично важливої інфраструктури.